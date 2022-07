Lewandowski despede-se do Bayern: "Estou orgulhoso do que alcançámos juntos"

Avançado polaco está a caminho do Barcelona

A caminho do Barcelona - falta apenas a realização dos habituais exames médicos e a assinatura de contrato - Robert Lewandowski despediu-se este sábado do Bayern, por via de uma publicação nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipa, membros do staff, responsáveis do clube e todos os que sempre me apoiaram e permitiram que ganhássemos troféus pelo Bayern. Estou orgulhoso do que alcançámos juntos", começou por agradecer.

"Acima de tudo, gostaria de agradecer aos adeptos, porque são vocês que tornam o Bayern no clube especial que é. Sou um privilegiado por ter passado oito anos maravilhosos com este clube e os seus adeptos e isso vai ficar no meu coração para sempre", concluiu o goleador polaco, de 33 anos.

Recorde-se que Lewandowski vai custar 45 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, ao Barcelona, que anunciou este sábado um princípio de acordo pelo avançado, que deverá assinar por quatro temporadas com o conjunto blaugrana.

