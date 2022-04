Lewandowski dá o "sim" à mudança para o Barcelona, dizem em Espanha

Goleador polaco, insatisfeito por ter recebido uma proposta de renovação do Bayern de apenas mais uma época, comunicou a disposição em tornar-se um jogador blaugrana

O próximo mercado de transferências poderá ter uma "bomba" reservada. Em busca de um futebolista de renome mundial, a direção do Barcelona estará em vias de assegurar a contratação do goleador polaco Robert Lewandowski.

Segundo o jornal "Sport", que acompanha de perto a atividade do emblema da Catalunha, o avançado do Bayern Munique já comunicou a disposição em tornar-se culé a partir do verão seguinte, sendo esse um desejo prioritário do atleta.

O diário desportivo catalão avança até que a operação, cifrada num máximo de 65 milhões de euros pelo passe do polaco, é viável, e que o acordo está fechado, contemplando um contrato com duração de três a quatro temporadas.

O negócio poderá ser feito, detalha o "Sport", por um preço mais reduzido dado que o Bayern tem interesse no lateral Sergiño Dest, e o Barça aceitaria incluí-lo no processo de transferência do futebolista internacional polaco.

As conversações entre o Barcelona e Lewandowski, refere o "Sport", foram iniciadas em janeiro passado, altura em que o polaco terá começado a demonstrar insatisfação por ter recebido uma proposta de renovação por só mais uma época.

O vínculo do goleador, que considera, assim, que o ciclo de sucesso na Baviera está perto de um desfecho, com o emblema alemão termina no final de 2022/23.