Lewandowski bisa e Bayern vence Dortmund

Com a vitória, os bávaros abriram vantagem de quatro pontos para o rival na liderança da Bundesliga

No jogo que colocou frente a frente dois dos maiores avançados do futebol mundial, esteve melhor o artilheiro do Bayern. O polaco Lewandowski bisou e garantiu a vitória no clássico com o Dortmund, do norueguês Haaland, que chegou a marcar um golo, mas não evitou a derrota da sua equipa em casa (3-2).

Os golos do jogo válido para a 14.ª jornada da Bundesliga foram marcados por Lewandowski (9' e 77') e Coman (44') para o Bayern; Brandt (51') e Haaland (48') marcaram para o Dortmund.

Com a vitória, o Bayern aumenta a vantagem para quatro pontos sobre o rival na liderança da competição - 34 pontos contra 30 dos aurinegros. Além disso, o artilheiro polaco aumentou a vantagem na lista de goleadores: 16 contra 11 do norueguês.

A meio de semana, as duas equipas têm compromissos pela última jornada da fase de grupos da Champions League. Já apurado, o Bayern recebe o Barcelona na quarta-feira, enquanto o Dortmund, já eliminado, joga com o Besiktas.