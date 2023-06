Lewandowski: "Arábia Saudita? De momento, tenho outras prioridades"

Avançado polaco demonstrou estar a acompanhar as notícias que avançam a vontade da Liga saudita em contratar o máximo de craques europeus que conseguir, mas garantiu que uma mudança para o Médio Oriente não está no seu horizonte neste momento, estando apenas focado no Barcelona.

Robert Lewandowski, avançado polaco do Barcelona, comentou esta segunda-feira as constantes notícias que chegam sobre a vontade da Arábia Saudita em reforçar o campeonato nacional com o máximo possível de estrelas a jogar na Europa.

Depois de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, são vários os nomes associados a uma mudança para a Liga saudita, mas Lewandowski, aos 36 anos, garantiu que atualmente não pensa num cenário desses, mostrando-se totalmente focado no campeão espanhol, com quem tem contrato até 2026.

"Nunca foi tema, por isso não penso nisso, especialmente porque o meu contrato ainda dura um bocado. Eu vejo o que está a acontecer [na Arábia Saudita], mas isso não me diz respeito. De momento, tenho outras prioridades", afirmou, em declarações ao site polaco "Interia Sport".

Na sua época de estreia no Barcelona, que o contratou no verão passado ao Bayern, a troco de 45 milhões de euros, Lewandowski apontou 33 golos e oito assistências em 46 jogos disputados.