"Lewandowski? Agora não é a melhor hora para conversar"

Xavi esteve hoje na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-Eintracht Frankfurt

O assunto não larga o topo do caudal informativo há vários dias e aponta num único sentido: Lewandowski vai rumar ao Barcelona já este verão. A imprensa da Polónia, país de origem do produtivo avançado, adiantou mesmo que o contrato será de três temporadas.

Perante isto, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, teve mesmo de comentar as notícias. Ainda que não quisesse. "Lewandowski? Agora não é o momento. Ele é um grande jogador, mas temos que manter o foco no jogo de amanhã. Eu entendo a pergunta, mas agora não é a melhor hora para conversar sobre possíveis alvos", disse esta quarta-feira.

Xavi esteve hoje na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-Eintracht Frankfurt, partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Na primeira mão, recorde-se, verificou-se um empate (1-1).