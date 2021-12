Lewandowski abre a porta a Itália? "Sei que existe um grande apreço por mim"

Questionado sobre a possibilidade de se mudar para Itália, Lewandowski disse que poderá vir a acontecer, embora não saiba de nada em concreto.

Na noite de segunda-feira, Robert Lewandowski marcou presença na gala do Golden Boy - onde foi distinguido como Jogador do Ano - e no final comentou a possibilidade de vir a jogar no campeonato italiano. O avançado polaco não descartou a hipótese e disse que em Itália sentem um "grande apreço" por ele.

"Jogar em Itália? Não posso falar sobre algo que não conheço, mas sei que em Itália existe um grande apreço por mim. É possível, também porque a vir para Itália eu teria a oportunidade de jogar contra grandes jogadores e grandes equipas", afirmou o dianteiro do Bayern.

O contrato do jogador de 33 anos com os bávaros termina em junho de 2023.