Levou o Trabzonspor ao título de campeão turco e agora diz adeus

Abdullah Avci despede-se do Trabzonspor

Redação com Lusa

Abdullah Avci despede-se do comando técnico, numa altura em que a equipa vive uma crise de resultados.

O treinador Abdullah Avci, que levou na última época o Trabzonspor ao título de campeão turco de futebol, comunicou esta terça-feira a saída, num momento em que a equipa é sexta classificada, a 19 pontos do líder Galatasaray.

"Chegou a hora de dizer adeus ao Trabzonspor, que amo tanto, e às belas pessoas desta bonita cidade", anunciou o treinador, através de uma mensagem publicada na rede social Twitter.

O técnico entrou na última época para a história do clube, ao conquistar o campeonato 38 anos depois do último título, naquele que foi então o sétimo troféu de campeão da Turquia por parte do Trabzonspor.

Os últimos resultados, com três derrotas em quatro jogos na Liga, levaram Abdullah Avci a pedir desculpa aos adeptos, nomeadamente após o desaire de sábado em Trabzon diante do Ümraniyespor (2-1), num jogo que pôs fim a uma invencibilidade caseira de 36 jogos.

Ainda antes do jogo, na sexta-feira, também o presidente do clube, Ahmet Agaoglu, renunciou ao cargo, alegando diferentes opiniões com os restantes membros da direção.

O campeonato turco é liderado pelo Galatasaray, com 57 pontos, seguido do Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus e que soma 51 pontos.