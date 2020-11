Leverkusen vence jogo de loucos e "cola-se" ao Dortmund no pódio

Bayern bateu o Monchengladbach por 4-3 na sétima jornada da Bundesliga.

O Bayer Leverkusen venceu este domingo na receção ao Borussia Monchengladbach (4-3), no encontro de encerramento da sétima jornada da primeira liga alemã, e divide, agora, terceiro lugar do pódio com o Borussia Dortmund.

A jogar em casa, os "farmacêuticos" andaram sempre a correr atrás do resultado, face ao "bis" anotado pelo médio Lars Stindl (18 e 30), com o avançado argentino Lucas Alario a intrometer-se no marcador, primeiro encurtando distâncias, aos 27, e depois empatando, aos 41, ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, o jamaicano Leon Bailey (68) colocou o Bayer a comandar pela primeira vez e o austríaco Julian Baumgartinger (82) meteu um ponto final nas dúvidas, antes de Valentino Lazaro (90+4) reduzir para o Gladbach nos descontos.

O Leverkusen segue com os mesmos 15 pontos do Dortmund, no terceiro lugar, a um do segundo colocado Leipzig e a três do atual campeão e líder isolado Bayern de Munique, enquanto o Gladbach, que não perdia há oito jogos para todas as competições, é sétimo, com 11.

Horas antes, o Wolfsburgo deu sequência ao momento positivo e continua invicto, no sexto posto, também com 11 pontos, depois da vitória (2-1) caseira ante Hoffenheim, que não sabe o que é vencer na prova há cinco encontros, prosseguindo em 13.º, com sete.