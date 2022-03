Leverkusen perde com o Colónia e fica menos folgado no terceiro lugar

Dortmund pode fugir no segundo posto e o Leverkusen, com 45 pontos, fica agora com uma vantagem mínima para Friburgo e Hoffenheim, ambos com 44.

O Bayer Leverkusen, terceiro classificado da Liga alemã de futebol, recebeu e perdeu hoje com o Colónia, em encontro da 29.ª jornada, desaproveitando o deslize do líder Bayern Munique e podendo ver o Borussia Dortmund afastar-se no segundo posto.

Num jogo repartido, o golo do médio Kingsley Schindler, aos 67 minutos, fez a diferença e deu os três pontos aos forasteiros, que seguem no sétimo lugar com 39 pontos, enquanto a turma de Leverkusen tem 45 pontos, menos cinco do que o Dortmund, que recebe hoje o Arminia Bielefeld e ainda tem menos um jogo disputado.

O Bayern Munique, que empatou na sexta-feira com o Hoffenheim (1-1), está no primeiro lugar com 60 pontos.