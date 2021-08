Leverkusen goleia Monchengladbach e alcança primeiro triunfo na Bundesliga

Antiga equipa de Wendell, reforço do FC Porto, bateu o Borussia por 4-0.

O Bayer Leverkusen somou este sábado a primeira vitória na Liga alemã 2021/22, após golear, em casa, o Borussia Monchengladbach, por 4-0, em partida da segunda jornada, e subiu provisoriamente ao segundo lugar a competição.

A equipa orientada pelo suíço Gerardo Seoane começou a desenhar a goleada logo aos três minutos, com um autogolo de Yann Sommer, e ampliou ainda na primeira parte, por Patrik Schick (08), período no qual Lars Stindl (43) desperdiçou a oportunidade de reduzir para os visitantes, ao falar uma grande penalidade.

Moussa Diaby (55) e Nadiem Amiri (87) fecharam o resultado que permitiu ao Bayer Leverkusen igualar com quatro pontos, no segundo lugar da Bundesliga, o Friburgo, que horas antes surpreendeu, no seu reduto, o Borussia Dortmund com um triunfo por 2-1