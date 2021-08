Leverkusen gasta 15 milhões em talento pretendido pelo Bayern

Amine Adli foi um dos grandes destaques da última Segunda Liga Francesa, ao serviço do Toulouse

Nem todos os jogadores pretendidos pelo Bayern acabam no Allianz Arena. É o caso de Amine Adli, alvo dos bávaros neste defeso, reforço do Bayer Leverkusen para as próximas cinco temporadas.

Em comunicado, o antigo finalista da Champions confirmou a contratação do médio ofensivo/segundo avançado de 21 anos, num negócio que custa 15 milhões de euros aos cofres do Leverkusen.

Amine Adli, internacional sub-18 pela França, foi um dos grandes destaques da última edição da Segunda Liga francesa, com oito golos e oito assistências com as cores do Toulouse.