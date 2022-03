"Levaram umas joias da minha mãe, a medalha. O que me assustou foi que os meus filhos estavam em casa"

Paul Pogba, jogador do Manchester United

Pogba, médio internacional francês, foi assaltado durante o encontro entre o Manchester United e o Atlético de Madrid

Paul Pogba foi mais um dos jogadores ao mais alto nível a ver a sua casa assaltada durante um encontro. Diante do Atlético de Madrid, a residência do francês foi invadida e o médio falou de uma noite para esquecer.

"Foi uma noite de pesadelo. Levaram umas joias da minha mãe, a minha medalha de campeão do mundo. Mas o que me assustou mais foi que os meus filhos estavam em casa com a ama", explicou, em entrevista ao Le Figaro.

O comportamento da ama foi elogiado pelo próprio jogador. Pogba destacou, ainda assim, os dias seguintes ao assalto marcados pelo choque.

"Ela apercebeu-se de tudo, chamou a minha mulher e a segurança, depois fechou-se com os rapazes num quarto. Esteve vários dias em choque", referiu.