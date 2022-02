Levante vence o Elche e vai em três jogos sem perder

Último classificado do campeonato espanhol dá sinais de vida na luta pela permanência.

O Levante, 20.º e último classificado da Liga espanhola de futebol, venceu na receção ao Elche, por 3-0, e somou, no encontro da 26.ª jornada, o terceiro jogo sem perder.

Morales, aos 37 minutos, e Jorge de Frutos, aos 67, deram vantagem à formação de Valência, antes de o Elche ficar reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Gumbau, aos 73, e o suplente Melero fixou o resultado, aos 90.

No entanto, o lanterna vermelha, que nos últimos dois jogos tinha ido vencer ao terreno do campeão Atlético de Madrid (1-0) e empatar ao do Celta de Vigo (1-1), permanece no 20.º posto, com 18 pontos, a dois de Cádiz e Alavés, ambos com menos um jogo disputado.

O Granada ocupa o 17.º lugar, a primeira posição a salvo da despromoção, com 24, enquanto o Elche, que não contou com o português Rúben Vezo devido a lesão, permanece no tranquilo 13.º lugar, com os mesmos 29 pontos do Espanhol.