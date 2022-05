Levante vence na receção à Real Sociedad e mantém sonho da permanência vivo

Gonzalo Melero celebra após marcar golo da vitória do Levante

Levante está a três pontos da salvação

O Levante venceu esta sexta-feira na receção à Real Sociedad por 2-1, um resultado que mantém vivo o sonho da permanência na LaLiga.

No jogou que abriu a 35ª jornada do campeonato espanhol, a equipa de Rúben Vezo (titular), abriu o marcador aos 53, por intermédio de Jorge Miramón, com o veterano David Silva a repôr a igualdade aos 66.

Aos 90, Gonzalo Melero, de grande penalidade, selou uma das vitórias mais importantes da época ao Levante, que apesar de manter-se no penúltimo lugar da LaLiga, passou a estar a apenas três pontos da salvação.

Já a Real Sociedad é sexta, com 56 pontos, e perdeu a oportunidade de ultrapassar provisoriamente o Bétis no quinto lugar.