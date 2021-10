"Apresentámos à Fiorentina uma oferta de 60 milhões, mas não quiseram ouvir"

Dusan Vlahovic não irá renovar contrato com o clube italiano.

Duan Vlahovic é um dos avançados em ascensão no futebol europeu e uma coisa, por enquanto, parece certa: o futuro médio prazo não passa pela Fiorentina. O avançado sérvio do clube italiano rejeitou a possibilidade de renovar contrato - o atual termina em 2023 -, ideia reforçada pelos representantes do jogador.

"Não irá assinar nenhuma renovação", afirmaram os agentes, citados pelo "FirenzeViola.it", e recordando uma proposta recusada no passado verão. "Levámos à Fiorentina uma oferta de 60 milhões de euros, mais variáveis, e tínhamos acordo com o clube comprador. Commisso (presidente da Fiorentina) não quis escutar. Respondeu que Vlahovic é como um filho e que faria o que fosse preciso para ele renovar contrato", surge explicado. O jornal espanhol "As" adianta que a dita proposta foi apresentada pelo Atlético.

Vlahovic, 21 anos, está na Fiorentina desde 2017/18. Na época anterior fez 21 golos em 40 jogos e na atual leva seis remates certeiros em oito partidas.