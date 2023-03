Lesões levam internacional croata a retirar-se aos 31 anos

Sime Vrsaljko atingiu o pico da carreira entre 2016 e 2018, altura em que se afirmou como titular no Atlético de Madrid e foi um jogador fundamental na campanha da Croácia até à final do Mundial'2018.

A generalidade da imprensa espanhola tem avançado nas últimas horas que Sime Vrsaljko, aos 31 anos, decidiu pendurar as chuteiras e retirar-se do futebol.

Internacional croata em 52 ocasiões, o lateral direito teve uma carreira bastante fustigada por lesões e que ficou marcada pela afirmação no Atlético de Madrid, onde totalizou 100 jogos entre 2016 e 2022 e pelo papel fundamental que desempenhou na campanha da Croácia até à final do Mundial'2018, que perdeu para a França (2-4).

Formado no Dínamo de Zagreb, Vrsaljko passou pelo NK Lokomotiva (Croácia), Génova e Sassuolo (Itália) até ter rumado à capital espanhola em 2016. Após duas temporadas de elevada utilização, o defesa foi muito afetado por lesões, sendo emprestado ao Inter na época 2018/19, onde não teve melhor sorte (13 jogos).

De volta ao Atlético, Vrsaljko ainda cumpriu mais três temporadas no clube, ficando até ao final da época passada. No verão, seguiu a custo zero para os gregos do Olympiacos, mas a aventura durou apenas alguns meses, com o agora antigo jogador a ter rescindido contrato em novembro de 2022.