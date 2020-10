"Lesões? Cada treino ou jogo era um suplício. Sentia vergonha"

Antigo médio espanhol de Atlético de Madrid, Málaga e Wolfsburgo, Ignacio Camacho fez revelações acerca de como se sentia aquando das lesões na carreira e o que implicou a nível pessoal

O antigo médio espanhol Ignacio Camacho abordou, em entrevista ao canal Movistar, o calvário que viveu na carreira à custa de uma lesão constante no tornozelo, que chegou a afastá-lo um ano e meio dos relvados e motivou-o até a terminar precocemente a carreira de futebolista.

"Ao longo de três anos, dei conta que não jogava igual depois de cada operação. A cabeça e a vontade faziam-me estar dentro de campo mas, na verdade, cada treino ou jogo era um suplício. Há dois anos, sentia vergonha em treinar com os meus companheiros. Com a adrenalina do jogo, tomava um anti-inflamatório, jogava 90 minutos mas estava a enganar-me. Mais tarde ou mais cedo, sabia que tinha de ser operado", revelou Camacho.

O ex-centrocampista espanhol, que representou Atlético de Madrid (2007/08 a 2009/10), Málaga (2009/10 a 2016/17) e Wolfsburgo (2017/18 e 2018/19), desvendou ainda, ao canal Movistar, as implicações psicológicas dos vários processos de recuperação física, inclusive, a nível familiar.

"Para mim, o mais duro era o dia-a-dia, os tempos de recuperação alargados e ter que estar concentrado só em recuperar [fisicamente]. Se jogasse [futebol] com os meus filhos no jardim, sabia que podia afetar o meu pé e que, no dia seguinte, ia doer mais", contou Camacho, para quem as operações "eram uma alegria" mas que não evitavam que os "problemas voltassem a aparecer".

O ex-médio defensivo, reconhecido outrora como uma das maiores promessas do futebol espanhol, retirou-se oficialmente em setembro passado, aos 30 anos de idade, devido às lesões sofridas e às cinco operações a que se submeteu. Na temporada de despedida, fez apenas seis jogos pelos alemães do Wolfsburgo.

No palmarés individual, Ignacio Camacho tem uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia - ambas conquistadas ao serviço do Atlético de Madrid -, um Campeonato Europeu de sub-17 (2007) e outro na categoria de sub-21 (2013).