Lesiona-se na casa de banho com o jogo do título brasileiro à porta

Willian Arão virou problema para o Flamengo, que no domingo recebe o Internacional.

No próximo domingo joga-se uma cartada decisiva no que à corrida pelo título brasileiro diz respeito. O Flamengo recebe o Internacional na penúltima jornada do campeonato e com um ponto a separar as duas equipas - a formação de Porto Alegre lidera a prova.

As últimas horas, todavia, trouxeram uma má notícia para a ex-equipa de Jesus. Willian Arão, um dos mais influentes do Flamengo, partiu um dedo do pé e é uma dúvida para o encontro.

O médio, que também tem sido utilizado como central, segundo conta a imprensa brasileira, deu entrada de emergência no hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isto depois de se ter desequilibrado na casa de banho.