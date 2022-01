Lesão no joelho deve pôr fim à época do reforço do Torino Farès

Redação com Lusa

Mohamed Farès, internacional pela Argélia, mas nascido em França há 25 anos, lesionou-se no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito enquanto treinava.

O argelino Mohamed Farès, emprestado recentemente pela Lazio ao Torino, deverá falhar o resto da temporada, devido a uma lesão ligamentar no joelho direito, anunciou esta terça-feira o clube de Turim, atual nono classificado da Liga italiana.

O internacional pela Argélia, mas nascido em França há 25 anos, lesionou-se no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito enquanto treinava.

Trata-se da segunda vez que o médio esquerdo sofre uma rutura de um ligamento do joelho, após lesão semelhante no joelho esquerdo em 2019, quando representava a SPAL.