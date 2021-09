Lesão na perna obriga Gareth Bale a parar, outra vez

O penálti para as nuvens de Gareth Bale no Turquia-País de Gales.

Galês estava a merecer a confiança de Ancelotti no regresso a Madrid

Ainda não é desta que Gareth Bale vai partir para uma série longa de boas exibições e protagonismo. O galês tem uma lesão na perna direita, suficientemente grave para o deixar de fora nos próximos jogos.

Não há ainda qualquer informação oficial dada pelo Real Madrid, mas o jornal AS garante que o galês tem um problema nos tendões da perna direita.

Bale deverá ser carta fora do baralho na estreia europeia do Real, perante o Inter, e no confronto com o Valência, marcado para o próximo fim de semana. Os restantes jogos do mês de setembro são uma incógnita.

De regresso ao Bernabéu, Bale estava a merecer a confiança de Ancelotti, sendo titular nas próximas três jornadas do campeonato.