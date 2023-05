Lesão na coxa acaba com a época de Lloris

Lloris lesionou-se em 23 de abril, durante o jogo com o Newcastle, em que o Tottenham foi goleado por 6-1 e o guardião francês sofreu cinco golos nos primeiros 21 minutos, tendo sido substituído ao intervalo por Fraser Forster, titular nos últimos dois encontros dos "spurs"

O guarda-redes internacional francês Hugo Lloris, jogador do Tottenham, vai ficar afastado da competição até ao fim desta época, devido a uma lesão na coxa, revelou esta o clube londrino, sétimo classificado da Liga inglesa.

Lloris lesionou-se em 23 de abril, durante o jogo com o Newcastle, em que o Tottenham foi goleado por 6-1 e o guardião francês sofreu cinco golos nos primeiros 21 minutos, tendo sido substituído ao intervalo por Fraser Forster, titular nos últimos dois encontros dos "spurs".

De acordo com o treinador interino do Tottenham, Ryan Mason, a lesão sofrida pelo veterano guarda-redes, de 36 anos, é impeditiva do regresso aos relvados ainda durante a temporada 2022/23, na qual restam disputar quatro jogos no campeonato aos londrinos, ainda envolvidos na luta pelos lugares de acesso às provas europeias.