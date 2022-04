Lesão grave dita fim de época para antigo jogador do Sporting

Internacional marroquino Zakaria Labyad lesionou-se com gravidade no joelho direito, durante um treino do Ajax, na semana passada.

Zakaria Labyad, antigo jogador do Sporting, atualmente ao serviço do Ajax, lesionou-se com gravidade e não jogará mais esta época, informou esta terça-feira o clube dos Países Baixos.

De acordo com o emblema neerlandês, o internacional marroquino sofreu uma grave lesão no joelho direito, num treino da formação comandada por Erik ten Hag, na semana passada, não podendo jogar mais até ao final da temporada.

"Zakaria Labyad sofreu uma lesão grave no joelho direito durante um treino da semana passada. O médio não jogará mais nesta época. Recupera rapidamente, Zaka!", pode ler-se nas redes sociais do Ajax.

"Em breve serei operado e depois disso trabalharei arduamente na minha recuperação. Espero regressar aos relvados o mais depressa possível", disse o antigo médio do Sporting, citado pelo clube neerlandês.

O Ajax já havia informado que Labyad, em fim de contrato, não iria renovar, pelo que não deverá jogar mais pelo clube. O ex-Sporting chegou ao emblema neerlandês em 2018, proveniente do Utrecht. Esta temporada disputou apenas duas partidas, não tendo somado qualquer golo ou assistência.