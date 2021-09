Lesão grave de Elliot marca triunfo do Liverpool em Leeds

Equipa de Klopp ganhou por 0-3, mas saiu com um grande desgosto

Estava a ser uma das figuras do início de época do Liverpool, mas os próximos meses deverão ser passados fora dos relvados. Uma lesão muito grave de Elliot marcou a vitória do Liverpool no terreno do Leeds, por 0-3.

Os reds inauguraram o marcador ao minuto 20, por intermédio de Salah, após cruzamento de Arnold, e chegaram ao segundo após o intervalo, com Fabinho a rematar para dentro da baliza na sequência de um lance confuso na área do Leeds.

Já na segunda parte, quando o resultado estava em 0-2, deu-se o momento do jogo, com Elliot a disputar um lance com Struijk. Parecia um duelo inofensivo, até que as imagens dos colegas e do banco acabaram por contar a história. Elliot teve de sair de maca e a lesão, até pela ausência de imagens, deverá ser bem grave.

Antes do final, a equipa de Klopp chegou ao terceiro, por intermédio de Sadio Mané, num resultado que coloca o adversário do FC Porto na Champions como um dos três líderes da Premier League, na companhia de Manchester United e Chelsea.