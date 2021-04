Lesão do português Thierry Correia já foi revelada pelo Valência

Emblema "che" confirmou lesão do português, mas não revelou tempo de paragem

O português Thierry Correia sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho direito, no encontro entre o Valência e o Bétis, para a Liga espanhola de futebol, e vai realizar tratamento, informou o emblema "che".

Através de um curto comunicado no sítio oficial, o Valência, clube no qual alinham os também lusos Gonçalo Guedes e Ferro, explicou que os exames realizados ao lateral-direito, de 22 anos, confirmaram a lesão, mas não indicou o tempo de paragem, referindo apenas que irá "prosseguir com tratamento até melhoria clínica".

No sábado, o internacional sub-21 por Portugal foi substituído, à passagem do minuto nove, pelo norte-americano Yunus Musah, no desafio da 33.ª jornada do campeonato, em Sevilha, onde Gonçalo Guedes anotou o primeiro tento do Valência, mas não impediu empate a dois golos.

Na presente época, Thierry Correira, contratado pelo Valência ao Sporting em 2019/20, assumiu-se como titular no lado direito da defesa, contabilizando, até ao momento, 27 encontros e um golo apontado.