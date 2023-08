Lesão de Timber "é mais grave do que se esperava"

Central não revelou tempo de paragem, mas, em Inglaterra, avançam com a possibilidade do reforço não voltar a entrar em campo durante a presente temporada

Jurrien Timber teve uma estreia pelo Arsenal na liga inglesa para esquecer. O central durou 50 minutos na receção ao Nottingham Forest, antes de sair devido a lesão. O problema físico é grave, revelou o atleta.

"É uma pena saber que a minha lesão é mais grave do que se esperava, sobretudo depois da receção calorosa que recebi. Queria retribuir-vos em campo, o que não será possível durante os próximos tempos. Tenho a bênção de ter muitas pessoas fantásticas à minha volta. Juntos, faremos tudo para regressar o mais depressa possível", escreveu o internacional neerlandês, nas redes sociais.

O Arsenal ainda não revelou o tempo de paragem da lesão ligamentar no joelho, mas a comunicação social inglesa já avançou com a possibilidade do defesa não voltar até ao final da presente temporada, que acabou de começar.

