Lesão de De Bruyne mais grave do que se pensava: início de época em risco

De acordo com o Daily Mail, o médio belga deverá demorar cerca de três meses a recuperar na totalidade da lesão muscular que sofreu na final da Liga dos Campeões, correndo o risco de falhar a Supertaça de Inglaterra, a Supertaça Europeia e até o arranque da Premier League.

A final da Liga dos Campeões, no sábado, ficará para sempre na história do Manchester City, que sagrou-se campeão europeu pela primeira vez, adicionando ao mesmo tempo um inédito triplete ao seu palmarés, mas deixou um sabor agridoce a Kevin De Bruyne.

O médio belga, de 31 anos, teve de ser substituído aos 36 minutos da final diante do Inter (1-0), após ter sofrido uma rutura no tendão da coxa que, segundo o jornal Daily Mail, é mais grave do que inicialmente se pensava.

A referida fonte avança que De Bruyne deverá demorar cerca de três meses a recuperar da lesão muscular, correndo o risco de falhar as primeiras partidas do Manchester City em 2023/24, nomeadamente a Supertaça de Inglaterra, diante do Arsenal (6 de agosto), a Supertaça Europeia, frente ao Sevilha (16 de agosto) e até o arranque da Premier League.

Após a conquista da Champions, De Bruyne admitiu que batalhou contra problemas musculares durante toda a temporada, conseguindo ainda assim registar 10 golos e 26 assistências (o máximo de passes para golo que atingiu na sua carreira) em 49 jogos pelos citizens.