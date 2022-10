Lesão afasta Haaland do Leicester-Manchester City

Avançado norueguês sofreu uma lesão num pé e não defrontou o Leicester.

O Manchester City apresentou-se, este sábado, no terreno do Leicester com uma ausência de peso. Erling Haaland, o goleador da equipa de Guardiola, não foi convocado devido a uma lesão num pé.

No jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, o norueguês já se tinha queixado e foi mesmo substituído ao intervalo. O problema manteve-se e o avançado falhou a partida da 14.ª ronda da Premier League.

O clube inglês não detalhou a gravidade da lesão nem o tempo de paragem a que se vai sujeitar Haaland.