Lesão acaba com época de médio do Liverpool

Stefan Bajcetic, que vinha sendo uma das revelações dos reds, não joga mais em 2022/2023

Stefan Bajcetic, médio do Liverpool, de apenas 18 anos, não vai jogar mais em 2022/2023. O espanhol confirmou que está a contas com uma lesão.

Lançado esta temporada por Jurgen Klopp na equipa principal, o médio vinha sendo muitas vezes titular, somando 19 partidas na época de estreia.

De acordo com informação do clube, o médio está a contas com um problema mais grave no adutor.