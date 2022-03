L'Équipe revela quanto ganham os treinadores das maiores ligas: Simeone lidera

Saiba quanto ganham por mês os treinadores dos clubes das principais ligas europeias.

O jornal francês L'Équipe publicou esta terça-feira um trabalho sobre os ordenados dos treinadores das principais ligas do futebol europeu. Diego Simeone, do Atlético de Madrid, é o mais bem pago do Mundo, auferindo 3,33 milhões de euros brutos mensais, segundo a publicação.

O segundo "classificado" é Pep Guardiola, do Manchester City, com 1,89 ME mensais. Klopp, do Liverool, e Conte, do Tottenham, ganham 1,49 ME.

Voltando a Espanha, o técnico do Real Madrid, Ancelotti, recebe 910 mil euros brutos por mês, enquanto Marcelino, do Athletic Bilbau, recebe meio milhão de euros. Xavi, do Barcelona, não figura no top-3.

Na Alemanha é Nageslamann, sem surpresa, que lidera, ao receber 666 mil euros do Bayern. Gerardo Seoane, do Bayer Leverkusen, com 416 000, e Marco Rose, do Borussia Dortmund, com 375 000, seguem-se.

Viajando até Itália, surge o primeiro português. Na Roma, José Mourinho amealha 770 mil euros mensais, menos do que o salário de 1,17 ME de Allegri, que comanda a Juventus. A fechar o pódio aparece Simone Inzaghi, do Inter, com 620 mil.

Falta ainda passar por França, onde a análise do L'Équipe é mais detalhada, com os salários de todos os técnicos das equipas da primeira divisão discriminados. O mais bem pago é Pochettino, treinador do PSG, que recebe 1,1 milhões mensais, seguido de Christophe Galtier, do Nice, com 350 mil euros.