L'Équipe revela detalhes da relação acidentada entre Luís Campos e Al-Khelaifi

Jornal francês relata que o primeiro momento de tensão entre Luís Campos e Al-Khelaifi foi ainda em 2019, quando o português estava no Lille.

Já há algum tempo que a imprensa francesa aponta que a relação de Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, e Nasser Al-Khelaifi, presidente dos parisienses, não é muito amigável. Este domingo, o jornal francês L'Équipe revela detalhes acerca do percurso acidentado a envolver os dois.

Em 2019, quando o português desempenhava as funções de diretor desportivo no Lille, terá havido um desaguisado num jogo entre as duas equipas. O multimilionário do Catar terá reclamado com os árbitros no túnel de acesso aos balneários e Luís Campos interveio. "No Lille não pressionamos os árbitros", terá dito. Al-Khelaifi respondeu: "Quem és?"

O segundo momento de tensão foi em 2021. O antigo treinador de futebol, de 58 anos, estava no Galatasaray, como consultor e diretor desportivo, e o Real Madrid terá pedido ajuda para contratar Kylian Mbappé, que já representava o PSG. Isto porque Luís Campos conhecia o jovem avançado dos tempos do Mónaco. Mais uma vez, o presidente do PSG não terá ficado agradado.

Mais recentemente, a escolha do treinador para o clube da capital gaulesa gerou novo desacordo. Luís Campos quis Christophe Galtier - acabou por ser contratado -, mas Al-Khelaifi preferia Thiago Motta, conta ainda o jornal L'Équipe.