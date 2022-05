Leonardo vai deixar o PSG e Luís Campos pode ser o substituto, dizem em França

Projeto do Génova não atraiu Luís Campos

Diretor desportivo Leonardo estará de saída do PSG, sendo o português Luís Campos um dos favoritos à sucessão.

O jornal francês Le Parisien avança que Leonardo está de saída do Paris Saint-Germain, bem como o treinador Mauricio Pochettino. O brasileiro exerce este cargo no clube francês desde 2019 e estará agora perto de cessar funções.

E o sucessor de Leonardo poderá ser o português Luís Campos, que segundo o jornalista da ESPN Julien Laurens é o favorito ao cargo. Uma escolha que seria "aprovada" por Mbappé - que vai continuar nos parisienses -, visto que o avançado mantém boas relações com Luís Campos, com quem trabalhou no Mónaco (ambos foram campeões em 2017 numa equipa monegasca orientada por Leonardo Jardim).

Em relação ao técnico argentino, a saída parece ser mesmo o cenário mais provável e Zidane e Conte são apontados como possíveis substitutos.