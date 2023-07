Leonardo Jardim prestes a receber reforço de peso no Catar

Rodrigo Moreno vai deixar o Leeds e assinar por três temporadas com o Al Rayyan

Depois de uma época em que não conseguiu evitar a despromoção do Leeds para o Championship, segunda divisão inglesa, Rodrigo Moreno está prestes a despedir-se do futebol europeu e a reforçar o leque de opções de Leonardo Jardim no Al Rayyan.

De acordo com a Rádio Marca, o antigo avançado do Benfica, que representou entre 2010 e 2014, já tem um contrato de três temporadas preparado no Catar, precisando apenas de passar nos habituais exames médicos para que a transferência seja oficializada.

Aos 32 anos, o internacional espanhol também reunia interessados na LaLiga e na Premier League, mas segundo a mesma fonte, os valores oferecidos pelo Al Rayyan foram demasiado elevados para recusar.

Rodrigo está em vias de terminar uma passagem de três anos pelo Leeds, após uma temporada em que apontou 15 golos e duas assistências em 35 jogos. De resto, passou na carreira pelo Valência, Benfica, Bolton e Real Madrid, onde completou a formação, sem nunca se ter estreado pela equipa principal.

Leia também Sporting Alhassan Yusuf alvo de abordagem do Sporting Médio do Antuérpia estará entre os alvos dos leões, que terão feito uma primeira abordagem junto do clube belga.