Leonardo foi ao balneário dos árbitros protestar com cartão mostrado a Mbappé

O L'Équipe adiante que o diretor desportivo do PSG, Leonardo, não concordou com o cartão amarelo mostrado a Mbappé e quis pedir satisfações no balneário dos árbitros.

No sábado, Kylian Mbappé foi admoestado com um cartão amarelo no jogo do PSG com o Brest e Leonardo, diretor desportivos dos parisienses, não gostou nada do que viu. Tanto que, de acordo com o jornal L'Équipe, foi mesmo ao balneário dos árbitros pedir explicações. O dirigente não concordou com a decisão do árbitro da partida e confrontou-o com isso.

Também o avançado, mas logo a seguir à amostragem da cartolina amarela, protestou: "É sempre o mesmo nesta liga! Aqui não se sabe como se arbitra", atirou o jovem futebolista.

O PSG, refira-se, venceu a partida por 2-0.