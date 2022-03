Leonardo está na porta de saída e já indicam possível substituto no PSG

Eliminação nos oitavos de final da Champions abre caminho a mudanças profundas no clube francês.

A eliminação do PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões, aos pés do Real Madrid, parece um abrir de portas para mudanças na estrutura do clube na próxima temporada. Segundo escreve o jornal espanhol "as", Leonardo deve deixar o cargo de diretor desportivo. O falhanço de algumas contratações e o sonho de conquistar a Champions novamente adiado estarão na origem do descontentamento do presidente Al-Khelaifi. Isto sem esquecer Mbappé, cuja renovação nunca conheceu significativos avançados, ao ponto de o avançado estar a caminho do Real Madrid.

Segundo indica a publicação, Fabio Paratici surge em boa posição para assumir as funções de Leonardo no PSG. O perfil do italiano agrada aos responsáveis do clube francês, mas atualmente está no Tottenham. Foi ainda diretor desportivo da Juventus.