Leonardo enuncia a razão porque todos os ex-jogadores do PSG não param de falar do clube

O brasileiro reagiu à declaração de Ibrahimovic

Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, entrou em choque com Zlatan Ibrahimovic, após o internacional sueco ter revelado, na sua biografia "Adrenalina, as minhas histórias por contar", estar preparado para substituí-lo no cargo e acabar com a falta de disciplina que acredita existir no balneário do atual líder da Ligue 1.

"Eu nem quero responder. Indisciplina, onde está? Penso que há uma razão para, cada vez que um jogador deixa o PSG, não conseguir parar de falar de nós. Todos querem vir para cá. Zlatan tentou regressar várias vezes. Continuo à espera de uma entrevista dele onde agradece ao PSG por tudo o que fez por ele. O PSG existiu antes e existe depois dele. Mas diz-me onde está a indisciplina?", enfatizou Leonardo em entrevista ao 'L'Équipe'.

Zlatan Ibrahimovic, que se encontra a recuperar da lesão no tendão de Aquiles sofrida em janeiro ao serviço do AC Milan, representou o conjunto da capital francesa durante quatro épocas (entre 2012 e 2016), tendo conquistado 12 títulos - quatro ligas francesas, duas taças de França, três taças da liga e três supertaças - e apontado 156 golos pela formação gaulesa. O sueco, natural de Malmö, é considerado uma lenda para os adeptos do PSG.