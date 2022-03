Leonardo e ainda a possível renovação de Mbappé: "Serão necessários dois minutos..."

Declarações do diretor desportivo do PSG em longa entrevista concedida ao jornal francês L'Équipe.

É mais importante renovar com Mbappé ou eliminar o Real Madrid na Champions? "É difícil pensar só numa coisa. Quando se olha para onde estamos, não se pode esquecer o caminho que há atrás de nós. Há que recordar que acabámos de passar por uma pandemia complicada, que superámos. Depois, não dormir à noite é a minha rotina diária. Quando já não for assim, estará tudo acabado. Porque é um trabalho de entusiasmo, essa é a minha motivação."

Oferta de 50 milhões de euros a Mbappé? "Não é verdade. Não se fez nenhuma oferta concreta. Há um elemento importante: acho que a última coisa que colocaremos neste contrato será o dinheiro. Queremos colocá-lo nas melhores condições para que se torne o melhor jogador possível."

O dinheiro é importante no processo de renovação de Mbappé? "Quase nunca, porque não se trata disso. Kylian é tão valioso que acho que está em paz com isso. É secundário. Acho que, para colocar a quantia, serão necessários dois minutos."

Mbappé tem claramente de continuar no PSG? "Cada vez mais. É uma questão de sentimento. O jogador francês, quando começa, tem o objetivo de jogar no estrangeiro. Não é coincidência que na equipa campeã do mundo de 1998, a maioria de jogadores que jogavam no estrangeiro. Em 2018, Kylian foi o único dos onze que jogava na Ligue 1. Pogba e Griezmann nunca jogaram na Ligue 1, Zidane fez a sua carreira mais no estrangeiro do que em França. Mas nessa altura não havia um clube do tamanho do PSG. Não somos vendedores, isso muda o espírito. Agora, penso que Kylian pensou bem nas coisas. A sensação que tivemos no sábado, no estádio, foi magnífica. Algo está a ser criado, não apenas para ele."

Mbappé no centro do projeto do PSG: "É um sentimento, fruto de uma acumulação de pequenas coisas. Depende de nós compreender e saber o que precisa em cada momento. Quando chegas a uma equipa com aquele que é, quiçá, o melhor jogador da história (Messi), Neymar e ele, podes dizer: "quem é o primeiro, o segundo...?". Mas há uma harmonia, um respeito entre eles e isso também se constrói."

Descuidaram-se com Mbappé? "Não foi um descuido. Há um caminho, há que o perceber. Há uma realidade. O Kylian é o melhor jogador do mundo na atualidade. Messi esteve sempre a este nível e para mim continua a jogar a este nível, mas é normal que chegue gente que, pouco a pouco, muda as coisas... Não se trata de julgar quem é melhor. Um tem 23 anos, o outro 34."

Percentagem de uma possível renovação: "Não posso dizer, mas temos possibilidades. Enquanto não houver uma transferência, tentaremos tudo, faremos tudo o possível para o manter. Não acho que tenha a ver com o resultado contra o Real Madrid. Temos uma nova geração que vem, temos jovens, temos o desejo de fazer outros investimentos. O que o Catar fez nos últimos 10 anos colocou o PSG entre os grandes. Hoje, o clube é uma realidade. É desejado, admirado e respeitado."