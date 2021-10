Leonardo e a condição de Messi: "Viaja, volta, viaja... agora tem problemas"

Craque argentino evidenciou aparentes dores na coxa esquerda no decorrer do jogo com o Lille. Ao cabo de 45 minutos, foi substituído por Icardi

Leonardo, diretor desportivo do PSG, confrontado com a saída de Messi no intervalo do jogo com o Lille - o argentino treinara de forma limitada -, culpou a débil condição física do avançado com a sobrecarga competitiva imposta pelos períodos FIFA.

"É difícil de explicar. Desde que chegou, passou mais tempo com a seleção [da Argentina] do que no clube. Fez três jogos na última pausa para compromissos de seleções. Viaja, volta, viaja, volta e agora tem problemas musculares", afirmou Leonardo, visivelmente agastado com a situação clínica do craque albiceleste.

Após o jogo da 12.ª jornada da Ligue 1, Maurício Pochettino, justificou a retirada de Messi ao cabo de 45 minutos por prevenção. "Não creio que esteja lesionado. Temos conversado com o departamento médico e foi uma questão de precaução", afirmou o técnico do PSG, que deseja ter o jogador "disponível para o próximo jogo contra o Leipzig", referente à Liga dos Campeões.

Messi, que evidenciou aparentes dores na coxa esquerda no decorrer do jogo com o Lille, realizado na passada sexta-feira, realizara trabalho condicionado e à parte no último treino de preparação do PSG para o jogo de cartaz da Ligue 1.