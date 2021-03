Leões de Cabinda e Desportivo da Huíla empatam em jogo de atraso do "Girabola"

Redação com Lusa

O Sporting de Cabinda empatou este sábado 0-0 diante do Desportivo da Huíla, em jogo em atraso da primeira jornada do campeonato angolano de futebol, que decorreu no estádio de Tafe, em Cabinda.

Com este resultado, os "leões" de Cabinda somam 14 pontos e mantêm-se na 14.ª posição, enquanto os huilanos preservam o 11.º lugar da tabela, com 15 pontos.

O "Girabola", que já fez disputar jogos da 15ª jornada, regista agora jogos para o acerto do calendário, sendo que na quarta-feira estão agendados mais dois, para o ajuste da segunda e 12.ª rondas.

O Sagrada Esperança vai defrontar o Sporting de Cabinda, no estádio do Dundo, enquanto a Baixa de Cassange mede forças com o 1º de Agosto, tetracampeão angolano, treinado pelo português Paulo Duarte.

Das Faa, do Interclube, orientado pelo português Ivo Campos, é o melhor marcador da prova, com oito golos.

Classificação:

1. Bravos do Maquis, 28 pontos.

2. Petro de Luanda, 25.

3. Interclube, 25.

4. Sagrada Esperança, 23.

5. 1º de Agosto, 22.

6. Recreativo da Caála, 21.

7. Ferrovia do Huambo, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Progresso do Sambizanga, 16.

11. Desportivo da Huíla, 15.

12. Baixa de Cassange, 14.

13. Williet de Benguela, 14.

14. Sporting de Cabinda, 14.

15. Recreativo do Libolo, 12.

16. Santa Rita de Cássia, 12.