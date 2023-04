Lens vence Rennes e apanha Marselha na vice-liderança da Ligue 1

David Costa foi suplente utilizado no Lens, que tem sido a grande sensação da temporada em França.

O Lens, com David Costa a suplente utilizado, venceu este sábado por 1-0 em casa do Rennes, igualando a pontuação do Marselha na vice-liderança da Ligue 1.

O único golo da partida surgiu aos 31 minutos, por intermédio do avançado belga Lois Openda.

Com a vitória, o Lens, que tem sido a grande sensação da temporada em França, subiu ao segundo lugar do campeonato francês, com os mesmos 60 pontos do Marselha, terceiro, e menos seis do que o líder PSG, que joga no domingo com o Lyon (19h45).

Já o Rennes segue na quinta posição, com 50 pontos.