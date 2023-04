Lens vence Mónaco e sobe provisoriamente à vice-liderança da Ligue 1

Redação com Lusa

Lois Openda e Adrien Thomasson construíram a vitória do Lens.

O Lens recuperou este sábado, provisoriamente, o segundo lugar da Ligue 1, após uma vitória expressiva por 3-0 sobre o Mónaco, rival na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, decorridas 32 jornadas.

O avançado Lois Openda, com golos aos nove e 16 minutos, e Adrien Thomasson, aos 56, com assistência do companheiro belga, construíram o resultado.

Com este triunfo, o Lens soma 66 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain, que sexta-feira foi vencer o Angers, por 2-1, enquanto o Marselha tem 64, podendo manter o segundo posto caso vença domingo em Lyon.