Lens vence Lille em jogo marcado por invasão de adeptos

O Lille, campeão em título, que contou com os portugueses José Fonte e Xeka de início, somou a terceira derrota na prova

O Lens subiu ao segundo lugar da Ligue 1, ao vencer por 1-0 na receção ao Lille, num encontro da sexta jornada em que os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado ao intervalo.

Pouco depois do apito para o descanso, e ainda com 0-0 no marcador, adeptos do Lens que se encontravam na bancada central do estádio entraram no terreno de jogo, com a intenção de se dirigirem à bancada onde estavam os cerca de 1.200 apoiantes do Lille.

A situação não escalou devido à intervenção da polícia, que impediu que se registassem confrontos entre adeptos das duas equipas, mas levou a que a segunda parte se iniciasse 30 minutos depois do previsto.

Após o reatamento da partida, o Lens "carimbou" o triunfo no "derby du nord" graças a um golo do polaco Przemyslaw Frankowski, aos 74 minutos, e subiu provisoriamente ao segundo lugar da Ligue 1, com 12 pontos, menos três do que o líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Lyon.

Já o Lille, campeão em título, que contou com os portugueses José Fonte e Xeka de início, somou a terceira derrota na prova - a segunda seguida - e segue na 13.ª posição, com cinco pontos.

O incidente ocorrido no Stade Bollaert-Delelis é o segundo do género em França em pouco menos de um mês, já que, no final de agosto, apoiantes do Nice invadiram o relvado no decorrer da receção ao Marselha, o que levou mesmo à suspensão definitiva da partida da terceira ronda.

A Comissão Disciplinar da Liga francesa acabou por castigar o Nice com dois pontos, um com pena suspensa, e três jogos à porta fechada, além de determinou a repetição do jogo com o Marselha, em campo neutro e sem adeptos nas bancadas.