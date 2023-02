Lens sorri nas grandes penalidades e segue para os "quartos" da Taça de França

Principal surpresa na Ligue 1 até ao momento vai medir forças com o Nantes nos quartos de final da Taça.

O Lens, com o português David Costa a titular - saiu aos 84 minutos -, venceu esta quinta-feira em casa do Lorient no desempate por grandes penalidades (2-1), assegurando a passagem aos quartos de final da Taça de França.

Principal surpresa da Ligue 1 até ao momento - ocupa o terceiro lugar, em igualdade pontual (46) com o vice-líder Marselha -, o Lens começou a partida da melhor forma, graças ao inaugural de Angelo Fulgini aos 21 minutos, mas o Lorient forçou desempate por penáltis à beira do apito final (84'), por intermédio de Enzo Le Fee.

A partir da marca dos 11 metros, o mesmo Le Fee acabou por desperdiçar a primeira cobrança do Lorient, com o colega Ibrahima Koné a ter o mesmo desfecho à quarta tentativa, ao passo que o Lens marcou por quatro vezes, selando a passagem aos "quartos" da Taça de França.

Nos quartos de final, o Lens vai medir forças com o Nantes, com os restantes jogos a colocarem frente a frente formações do primeiro e segundo escalão francês: Marselha-Annecy, Lyon-Grenoble e Toulouse-Rodez.