Lens soma quinta vitória consecutiva e aproxima-se do líder PSG

David Costa, médio português de 21 anos, foi titular no conjunto da casa.

O Lens, que tem sido a principal surpresa da temporada em França, venceu este sábado por 2-1 na receção ao Clermont, em jogo da 15.ª jornada da Ligue 1.

O conjunto visitante até foi quem abriu o marcador, graças a um autogolo do ganês Salis Samed aos 39 minutos, mas golos do avançado francês Wesley Said (60') e do médio costa-marfinense Seko Fofana (68') valeram os três pontos aos homens da casa.

De notar ainda a titularidade de David Costa, médio português do Lens, que ficou em branco e foi substituído momentos depois do segundo golo da equipa.

O Lens cimentou desta forma a vice-liderança da Ligue 1, passando a somar 36 pontos, menos dois do que o líder PSG, que joga amanhã com o Auxerre (12h00). Já o Clermont segue na décima posição, com 19.