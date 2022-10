Lens segura segundo lugar em França e números em casa são impressionantes

Depois de um primeiro tempo sem golos, Openda abriu a contagem aos 60 minutos, quatro minutos depois de ter sido lançado em campo, e repetiu a dose aos 86 e aos 90+1

O Lens venceu esta sexta-feira o Toulouse, por 3-0, no arranque da 13.ª jornada da Liga francesa, com o avançado belga Lois Openda a marcar os três golos da formação que segue no segundo lugar da Ligue 1.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Openda abriu a contagem aos 60 minutos, quatro minutos depois de ter sido lançado em campo, e repetiu a dose aos 86 e aos 90+1.

Com a vitória, a terceira seguida no campeonato, o Lens - com o médio português David da Costa a titular - segue no segundo lugar, com 30 pontos, menos dois do que o líder Paris Saint-Germain (PSG), que recebe no sábado o Troyes. Em casa, a sensação da Ligue 1 contabiliza sete vitórias em sete jogos, com 16 golos marcados e apenas cinco sofridos.