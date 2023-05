Lens segura segundo lugar em França com reviravolta e menos um jogador

Triunfo por 2-1 frente ao Reims, esta sexta-feira.

O Lens, reduzido a dez elementos desde os minutos iniciais, recebeu e venceu o Reims (2-1) com reviravolta, no encontro de abertura da 35.ª jornada da Liga francesa de futebol, e segurou o segundo posto.

No Estádio Bollaert-Delellis, em Lens, os anfitriões ficaram com a tarefa muito complicada a partir do minuto 19, quando o defesa austríaco Kevin Danso recebeu ordem de expulsão, dando origem à grande penalidade cobrada com eficácia pelo inglês Folarin Balagun, aos 23 minutos.

Perto do intervalo, o polaco Przemyslaw Frankowski restabeleceu a igualdade, aos 40, igualmente da marca do castigo máximo, com o marfinense Seko Fofana (55) a fazer a reviravolta no marcador, já no segundo tempo.

Com este resultado, o segundo classificado Lens, que hoje teve o português David Costa entre os suplentes, passou a somar 75 pontos, contra os 70 do Marselha, terceiro colocado e com menos um jogo, numa classificação liderada pelo Paris Saint-Germain (78), que ainda vai entrar em campo nesta ronda. Já o Reims é 10.º, com 50.