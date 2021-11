Lens goleia Troyes e sobe ao segundo lugar em França

O jovem português David Costa, de 20 anos, entrou no decorrer da segunda parte, aos 65 minutos, para o onze do Lens, a render o médio congolês Gael Kukuta.

O Lens subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Ligue 1, ao golear na receção ao Troyes, por 4-0, a abrir a 13.ª jornada, ultrapassando o Nice e o Marselha.

O vice-líder do campeonato chegou ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos dos avançados Arnaud Kalimuendo e Wesley Said, aos 14 e 29 minutos, e do médio ala direito Jonathan Clauss, aos 35, e fixou o resultado final na segunda parte, aos 61 minutos, pelo médio ala esquerdo polaco Przemyslaw Frankowski.

O jovem futebolista português David Costa, de 20 anos, entrou no decorrer da segunda parte, aos 65 minutos, para o onze do Lens, a render o médio congolês Gael Kukuta.

Com esta vitória, o Lens pulou, provisoriamente, do quarto para o segundo lugar, com 24 pontos, ultrapassando o Nice, que segue agora em terceiro, com 23, e o Marselha, que é quarto, com 22, seguido do Rennes e do Lyon, quarto e quinto classificados, com 19, mas a liderança isolada do campeonato pertence ao Paris Saint-Germain, que soma 31 pontos.

O Lens pode ainda ser desalojado do segundo lugar pelo Nice, que recebe o Montpellier, no domingo, e o Marselha, que recebe no mesmo dia o Metz.