Lens e Rennes empatam e atrasam-se na luta pelos lugares europeus

Lens e Rennes empataram e atrasaram-se mutuamente na luta pelo acesso aos lugares europeus.

Lens e Rennes empataram este sábado 0-0, em jogo da 24.ª jornada da liga francesa, liderada provisoriamente pelo Lyon, que venceu o Estrasburgo (3-0), e atrasaram-se mutuamente na luta pelo acesso aos lugares europeus.

O Rennes segue na quinta posição da tabela gaulesa, com 38 pontos, a sete do Mónaco (quarto), enquanto o Lens ocupa a sexta, com 36, e ficou ao alcance do Metz (sétimo, com 35), Angers (oitavo, 34) e Marselha (nono, 33), que jogam no domingo.

O Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, venceu por 3-0 o Estrasburgo e ascendeu, à condição, à liderança da liga francesa, com mais um ponto e um jogo que o Lille.

O holandês Memphis Depay, aos 20 e 68 minutos, e o camaronês Toko Ekambi, aos 30, foram os marcadores dos golos do Lyon, que beneficiou do facto do Estrasburgo ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão de Adrien Thomasson, aos 14.

O Lyon, que somou o quarto triunfo consecutivo na liga francesa, ascendeu à condição de líder provisório, com 52 pontos, mais um do que o Lille (segundo), que no domingo se desloca a casa do Nantes (18.º).

Com o português Tiago Ilori no banco, o Lorient venceu por 1-0 o Reims, com um golo de Laurent Abergel, aos 53 minutos.

O Lorient, que é a primeira equipa acima da linha de despromoção, segue no 17.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Reims é 12.º, com 28.