Lens e Marselha vencem e aproximam-se à condição do líder PSG

Redação com Lusa

Líder PSG defronta o Rennes no domingo.

O Lens, na receção ao Auxerre (1-0), e o Marselha, em casa com o Lorient (3-1), venceram este sábado na 19.ª jornada da Liga francesa e aproximaram-se do líder PSG, que só joga domingo.

Depois de um empate em Estrasburgo (2-2), a surpresa Lens, com David da Costa titular, venceu graças a um penálti do polaco Frankowski, aos 59 minutos, voltando às vitórias e somando o nono jogo sem perder.

Deixando o Auxerre no 19.º e penúltimo lugar, os segundos classificados chegaram aos 44 pontos, a três do líder e campeão em título PSG, que no domingo tem uma visita complicada a casa do quarto posicionado, o Rennes.

Com 42 está agora o Marselha, que jogou sem o suspenso Nuno Tavares, mas derrotou em casa o Lorient, que até começou a vencer graças a um tento de Moffi, aos 29 minutos.

O bósnio Kolasinac empatou aos 38, com o chileno Alexis Sánchez (53) e Veretout (59) a operarem a reviravolta, deixando os marselheses em terceiro, a cinco do líder, enquanto o Lorient é sexto, com 32.

Com o eterno capitão Anthony Lopes na baliza, o Lyon prosseguiu o campeonato irregular sob o comando de Laurent Blanc, desta feita ao perder em casa por 2-1 com o aflito Estrasburgo, que saiu da zona de despromoção com o primeiro triunfo na casa deste adversário desde 1979.

O jogo ficou decidido na primeira parte, com um grande golo de Aholou (29), seguido de um lance caricato que dá o 2-0 a Diallo (32), com Lacazette a reduzir, de penálti, aos 45+1. No segundo tempo, o cerco da equipa da casa não chegou para inverter o resultado.

Se os forasteiros subiram a 16.º, com 15 pontos, agora acima da linha de água, os visitados podem vir a perder o oitavo posto que atualmente ocupam, com 25, e ficar mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.

No domingo, e além do Rennes-PSG, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, recebe o Troyes, pelas 12h00 de Lisboa, procurando vencer após dois empates seguidos.