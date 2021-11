Lens é goleado em Brest e perde segundo lugar da Liga francesa para o Rennes

Redação com Lusa

O Nice, que se desloca ao reduto do Clermont, e o Marselha, de visita ao Lyon, somam 23 pontos e podem chegar este domingo à vice-liderança.

O Lens perdeu este domingo a hipótese de se manter no segundo lugar da Liga francesa, ao ser goleado por 4-0 no reduto do Brest, em encontro a 14.ª jornada da prova.

Steve Mounie, aos três minutos, Brendan Chardonnet, aos 13, Romain Faivre, aos 33, e Jeremy Le Douaran, aos 69, apontaram os tentos dos anfitriões.

Os forasteiros, que fecharam a ronda 13 no segundo lugar, acabaram o jogo reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Arnaud Kalimuendo, por vermelho direto, aos 74 minutos.

Na classificação, o PSG, que no sábado venceu em casa o Nantes por 3-1, com Lionel Messi a marcar o primeiro golo na Ligue 1, e passou a somar 37 pontos, contra 25 do Rennes, que subiu a segundo ao bater em casa o Montpellier por 2-0.

