Lens confirma negociações entre capitão e o Al Nassr, de Ronaldo

Seko Fofana está a negociar uma mudança para a Arábia Saudita, depois de ter estado em grande plano na Ligue 1.

O Lens, que terminou a última edição da Ligue 1 no segundo lugar, garantindo a qualificação para a Liga dos Campeões, confirmou esta terça-feira que o capitão da equipa, Seko Fofana, está em negociações para reforçar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

"O clube confirma conversas entre Al Nassr e Seko Fofana. As trocas ocorrem com a máxima transparência, respeito mútuo e no interesse de todas as partes interessadas", pode ler-se na nota reproduzida pelo jornal L'Équipe.

A confirmação chegou depois de o jornalista Rudy Galetti, especializado no mercado, ter avançado que o emblema saudita, numa altura em que se encontra prestes a selar a contratação de Marcelo Brozovic, ao Inter, vai colocar toda a atenção no médio costa-marfinense, de 28 anos.

Fofana representa o Lens há três temporadas, tendo passado também pela Udinese (Itália), Bastia (França), Fulham e Manchester City, onde completou a formação. Em 2022/23, registou nove golos e seis assistências em 39 jogos pelo vice-campeão francês.